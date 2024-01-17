Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

Иллюстрация марсианской базы / © Getty Images Астробиолог из Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвид Кэтлинг считает, что живые экосистемы на Луне и Марсе пока относятся к области научной фантастики и не выступают предметом научных исследований.
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