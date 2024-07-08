Полтавская битва Северной войны 1700‑1721 годов. Пётр I: Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества.
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Полтавская битва Северной войны 1700‑1721 годов. Пётр I: Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества.
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