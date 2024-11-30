30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики».