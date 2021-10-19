Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле

В зале дома детского творчества Ленинского района не осталось свободных мест. 15 октября школьники, детсадовцы, педагоги и родители приехали на торжественное мероприятие в честь завершения всероссийского фестиваля «Вместе ярче» в Нижнем Тагиле.
В зале дома детского творчества Ленинского района не осталось свободных мест. 15 октября школьники, детсадовцы, педагоги и родители приехали на торжественное мероприятие в честь завершения всероссийского фестиваля «Вместе ярче» в Нижнем Тагиле.
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