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Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии прошел в Нижнем Тагиле

В зале дома детского творчества Ленинского района не осталось свободных мест. 15 октября школьники, детсадовцы, педагоги и родители приехали на торжественное мероприятие в честь завершения всероссийского фестиваля «Вместе ярче» в Нижнем Тагиле.

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