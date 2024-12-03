В Казань на фестиваль «ЛУЧ» прибыли более 500 участников из России, Белоруссии, Узбекистана и Турции

В Казани проходит Международный фестиваль интегрального творчества «ЛУЧ», в котором участвуют более 500 людей с особенностями здоровья из почти 40 регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана и Турции.
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