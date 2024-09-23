Герой России Жога на Урале. Пришло время смены элит

Ходят упорные слухи о том, что Артём Жога, Герой России, может стать постпредом президента на Урале. Неужели пришло время смены элит?На Урале ходят упорные слухи о том, что новым постпредом президента в этом федеральном округе станет, внезапно, Артём Жога, Герой России, ветеран СВО, ныне – председатель Народного совета Донецкой Народной Республики.