Запуск дизельного поезда

Тепловозы заводят как в топовых автомобилях, нажатием кнопки "Запуск дизеля". Вот только перед запуском "холодного" тепловоза или электровоза надо еще нажать, повернуть, включить десяток кнопок, рубильников, вентилей и пр.
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