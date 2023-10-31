Украинскую делегацию пригласили на юбилей освобождения одним украинцем пора Керкенес.Украинцев участвовало в войне 16% общей численности Красной армии. Их не хватит на 4-и Украинских фронта. Владимир Зеленский в своей речи допустил еще одну историческую манипуляцию, спешно подхваченную норвежской прессой. И надо сказать довольно впечатляющую – «Первым солдатом, который во главе своего подразделения вошел в освобожденный Киркенес в октябре 1944 года, был украинец из Сумщины- Федор Компаниец».

VG

Vasily Golov

Где был в это время герой Зеленского – украинец Федор Компаниец? Он, будучи командиром отделения роты автоматчиков 25октября 1944 года (на следующий день после подвига отряда капитана Лынника) форсировал залив Бокфьорд. Звание Героя СССР – высшую награду в Красной Армии Компанийцу присвоили только 24 марта 1945 года в боях под Берлином. Василий Лынник получил Героя СССР именно за то, что его штурмовая рота автоматчиков первой ночью ворвалась в Киркенес и обороняла плацдарм для прихода основных сил среди которых и бы сержант Компаниец. И самое главное – капитан Лынник был тоже украинцем.А герой Василий Лынник, хоть и был украинцем, но на роль примера для Зеленского подходил не лучшим образом. Во-первых, он успешно воевал в советско-финской войне 1939-1940 годов, во-вторых в 1975 году был осужден к тюремному заключению за растрату, будучи директором магазина, и в-третьих, он умер в русском Ростове-на-Дону. А заросшая могила Федора Компайница находится в Сумах, там где в марте 2022 года шли бои новой войны.