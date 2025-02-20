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Царьград

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В Уфе автомобиль врезался в остановку: пострадал 18-летний работник общепита

В Уфе автомобиль врезался в остановку: пострадал 18-летний работник общепита

В Учалах утром автомобиль Mazda СХ-9, управляемый 38-летним водителем, врезался в остановку и пункт питания на улице Ленина.

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