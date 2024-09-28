Важная помощь от читателей RVvoenkor разведчикам, освобождающим от врага Курскую область и Донбасс

Важная помощь от читателей RVvoenkor разведчикам, освобождающим от врага Курскую область и ДонбассБойцы благодарят наших читателей за дроны Мавик 3 и отдельно за медицинские инструменты, прибор для вентиляции легких и кислород Александра из Крыма, за тактическую медицину Веру из Москвы и Илью из Челябинска, за нефопамницы и ампульн.