"Документ абсолютно революционный": Захарова – о концепции внешней политики РФ

РИА Новости/Сергей Бобылев Концепция внешней политики России, принятая 31 марта 2023 года, является абсолютно революционным документом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на Фестивале новых медиа 23 июля.
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