НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Тандем» и «Чисто Питер» откроют второй игровой день 3-го тура

5 мая, воскресенье «Тандем» – «Чисто Питер» – 11:30  «Тандем»: Зириков, Тигиев, Лушников, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Рощин, Егорушкин, Чуперка, Казанков «Чисто Питер»: Кизеев, Лебедев, Малахов, Вотя, Вятыч, Запрягаев, Батов, Котов, Семенчук, Сиротов, Кабаев Матч пройдет на стадионе «Москвич».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх