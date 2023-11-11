Певица Клава Кока похвасталась новой квартирой «своей мечты» в Москве

Клава Кока купила квартиру в Москве В новом жилище она создаст розовую ванную и комнату для детей. Фото: © Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Певица Клава Кока поделилась своей радостью в личном блоге, объявив о сбывшейся мечте.