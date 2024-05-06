Занимайте места: трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек

В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас.