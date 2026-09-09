Samsung бросает вызов TSMC — 2-нм завод в Техасе начинает работу, все мощности распроданы

Предприятие в Тейлоре должно начать пробное производство уже в конце сентября Samsung Electronics готовится перейти к важному этапу в борьбе с TSMC за рынок передовых полупроводников.
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