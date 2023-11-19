Встреча пионер-лидеров детской палаты и членов детского и подросткового парламента.

15 ноября состоялась встреча пионеров-лидеров детской палаты Бобруйского городского Совета ОО ´БРПО´ (учащиеся нашей школы - Глекова Анастасия и Шаповалов Никита) и членов детского и подросткового пармламента г.
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