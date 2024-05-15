«Стремительными темпами». Путин оценил российско-китайские отношения

Президент России, Владимир Путин, подчеркнул уникальный уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем, отметив, что это стало причиной выбора Китая в качестве первой страны для своего официального визита после вступления в должность Президента.
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