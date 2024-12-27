Армия ВС РФ наступает на покровском направлении

Сейчас наши бойцы приблизились вплотную к Красноармейску. Считанные километры остаются до основного укрепрайона и крупного логистического центра, без которого десятки километров оборонительной линии противника просто рухнут.
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