Дадонов, Михеев и Подколзин остались без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ

За 6 матчей в текущем регулярном чемпионате форварды не отметились результативными действиями. 35-летний Дадонов («Даллас») отметился на этом отрезке 14 бросками в створ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 14:31.
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