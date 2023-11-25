В Чувашии сотрудники ГИБДД остановили иномарку с нелегалами

Днем 24 ноября сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии обратили внимание на автомашину «Чери Тиго» с номерами Узбекистана и остановили транспортное средство для проверки.
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