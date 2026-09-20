МГИК: Внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются

На систему электронного голосования проводятся внешние хакерские атаки. Об этом заявил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
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