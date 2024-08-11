По некоторым данным, на территории Курской области находится много украинских дезертиров.
Житель курского села рассказал, как взял в плен украинского военнослужащего
Комментарии
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Natalia Ivanova
Вы издеваетесь? Какой на хрен пленный! В плен фашистов хохлозадых и всех, кто им помогает не брать! Неужели так трудно понять - на Украине всё население от мала до велика -ФАШИСТЫ.
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16 час.
КФ
Килатив ФФФФФФФ
Наташа. А вы когда либо убивали живого человека? Поверьте это не самое приятное чувство и повод для гордости. Хотя у женщин все может быть на оборот.
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4 час.
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