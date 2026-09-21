На трассе М-5 в Самарской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

На трассе М-5 в Самарской области восемь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
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