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Подоляк раскрыл политические цели вторжения ВСУ в Курскую область

Подоляк раскрыл политические цели вторжения ВСУ в Курскую область

Политическими целями наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются перенос боевых действий на территорию России, а также нанесения публичного удара Кремлю, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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