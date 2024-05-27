В Пскове сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд

В Пскове представители региональной Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области напомнили горожанам о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).