Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Путин посмертно наградил медиков за борьбу с COVID-19

Путин посмертно наградил медиков за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин посмертно наградил несколько медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх