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Военкор «Известий» показал российские укрепления на берегах Днепра

Военкор «Известий» показал российские укрепления на берегах Днепра

Правый и левый берега Днепра укрепляются российскими военными. Слухи о том, что здесь свободно высаживаются диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), — абсолютная ложь, убедился 27 июня военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

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