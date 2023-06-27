Военкор «Известий» показал российские укрепления на берегах Днепра

Правый и левый берега Днепра укрепляются российскими военными. Слухи о том, что здесь свободно высаживаются диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), — абсолютная ложь, убедился 27 июня военкор «Известий» Эмиль Тимашев.