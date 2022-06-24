Учредителями Волжско-Камской судоходной компании будут пять регионов ПФО в равных долях

Пять поволжских регионов — Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия — выступят учредителями совместной компании по продвижению речного туризма по Волге с рабочим названием ОАО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания».