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Учредителями Волжско-Камской судоходной компании будут пять регионов ПФО в равных долях

Учредителями Волжско-Камской судоходной компании будут пять регионов ПФО в равных долях

Пять поволжских регионов — Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия — выступят учредителями совместной компании по продвижению речного туризма по Волге с рабочим названием ОАО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания».

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