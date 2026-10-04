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Морис о травме Баркова: «У «Флориды» хорошая глубина состава, все справятся. Мы уже сталкивались с подобным»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис  высказался о травме капитана «Пантерс» Александра Баркова , из-за которой форвард пропустит минимум 10 матчей.

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