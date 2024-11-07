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За рулем

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e Vitara — первый «зеленый» автомобиль Suzuki

e Vitara — первый «зеленый» автомобиль Suzuki

Suzuki e Vitara – это кроссовер с передним или полным приводом, основанный на концепт-каре eVX, который был представлен на Auto Expo в Индии в январе 2023 года и затем на Japan Mobility Show в октябре того же года.

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