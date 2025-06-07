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Царьград

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Правительство России выделяет более 33 млн рублей на помощь жителям Курска

Правительство России выделяет более 33 млн рублей на помощь жителям Курска

Правительство России выделяет дополнительные 33 млн рублей для поддержки более 3 тысяч жителей Курской области, пострадавших из-за вынужденного переселения.

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Maxim
В Москве одна кв - дороже..
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