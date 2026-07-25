ВСУшники атаковали базу отдыха в Запорожской области. Восемь человек, из них двое — дети, погибли. Ещё 11 взрослых и трое малышей пострадали.
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ВСУшники атаковали базу отдыха в Запорожской области. Восемь человек, из них двое — дети, погибли. Ещё 11 взрослых и трое малышей пострадали.
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