Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    она и есть самое настоящее ничтожество..каллас.. само название этой чухонки говорит само за себя.. если с чухонского ...Кае Каллас придум...
  • Vladimir Lioubimcev
    Да на кой черт  это НАТО сдалось России?!! ДЕРЬМО НЕ ТРОГАЙ, ОНО И ВОНЯТЬ НЕ БУДЕТ!! Так и это НАТО!  Пусть валят мимо!!Россия — главная ...
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    Мы им ничего не сделали,в отличии от них НАТО,Майдан и НАТО участвовали!Россия — главная ...

Глава МИД Германии своим заявлением о сделке по недрам между США и Украиной удивила даже своих журналистов

Глава МИД Германии своим заявлением о сделке по недрам между США и Украиной удивила даже своих журналистов

Журналист и политолог Грегор Шпицен, автор Telegram-канала «Мекленбургский петербуржец» прокомментировал попытки Европы не остаться за забором при решении вопроса с Украиной, в том числе связанного с желанием США заполучить полезные ископаемые на её территории.

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Комментарии
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Eduard
Своим родителям втюхивай про &quot;демократию&quot;!
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19 час.
Eduard
Меня тоже удивляет,как приличные с виду люди становятся сволочами и преступниками.Зеленский был комиком,а стал сволочью и предателем!
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19 час.
Дмитрий Бакланов
Очень сложно заняв место дракона не стать драконом...
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17 час.
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