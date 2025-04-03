Глава МИД Германии своим заявлением о сделке по недрам между США и Украиной удивила даже своих журналистов

Журналист и политолог Грегор Шпицен, автор Telegram-канала «Мекленбургский петербуржец» прокомментировал попытки Европы не остаться за забором при решении вопроса с Украиной, в том числе связанного с желанием США заполучить полезные ископаемые на её территории.