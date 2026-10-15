Rockstar Games опубликовала релизный трейлер GTA VI − под песню 'Flower in a Hurricane' от Justice, Tame Impala, SZA и австралийской группы King Gizzard & The Lizard Wizard.
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