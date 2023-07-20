Запад как клиент клинической психиатрии

СК

Сергей Ковалев

автор не то пишет. какая-такая "экономика прежде всего"? есть общее понятие бытия и сознания, где бытие отражает текущий момент, как точку, где мы находимся здесь и сейчас, а сознание, выступая, как некая способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, обозначает направление следования. в данном контексте ошибочно плакать о "... об идеологиях и их вреде", опять же неверно трактуя, - "любая идеология, взятая на вооружение властью, рано или поздно превращается в догму". а экономика, как бытие? она не завела человечество в тупик, из которого выбираемся обнажая тела до кровей?.. идеология - лишь производная от идеи. идея и есть идеальное представление о точке, к которой необходимо двигаться. ну а "догмы" это человеческая слабость, это не общее, это частное, тем более на шкале времени... и не нужно путать пределы человеческого сознания с банальными инструментами управления толпой. это суть вещи разные. именно в силу несовершенства общества возникают эти инструменты управления. смотрим на "новый дивный мiр" по Швабу, который уже не состоится, - куда бы мы все попали? - да-да, далеко не в светлое будущее, а в клетку бытия кучки паразитов и относительно большой кучки манкуртов. здесь, как и в других случаях, искажение идеи, приведение её к "плинтусу" не правило, а то самое исключение, обусловленное грязным бытием, в свою очередь определяющимся как капиталистические общественные отношения, как тот самый антагонизм труда и капитала... не Маркса с Энгельсом, Лениным и Сталиным винить надо, а внимательно вникать, о чем они писали и, что немаловажно, когда. ибо время всегда имеет значение. и, к слову, никто и ничего нового с тех пор не сказал и не написал... т.ч. читаем И.Сталина с его гармонией бытия и сознания. остальное как раз инструменты достижения целей...