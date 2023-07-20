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Запад как клиент клинической психиатрии

Запад как клиент клинической психиатрии

Сразу, с порога: экономика должна быть всегда первична и никак иначе. И вовсе не потому, что так сказал Маркс (тут он прав), и не потому, что якобы бытие определяет сознание – чепуха, хотя и это тоже изрёк Маркс (но об этом в другой раз).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОТ ОНА - &quot;АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА&quot; - ЖИТЬ НА УЛИЦЕ!! В лучшем случае в палатке...
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1 час.
СК
Сергей Ковалев
автор не то пишет. какая-такая &quot;экономика прежде всего&quot;? есть общее понятие бытия и сознания, где бытие отражает текущий момент, как точку, где мы находимся здесь и сейчас, а сознание, выступая, как некая способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, обозначает направление следования. в данном контексте ошибочно плакать  о &quot;... об идеологиях и их вреде&quot;, опять же неверно трактуя, - &quot;любая идеология, взятая на вооружение властью, рано или поздно превращается в догму&quot;. а экономика, как бытие? она не завела человечество в тупик, из которого выбираемся обнажая тела до кровей?.. идеология - лишь производная от идеи. идея и есть идеальное представление о точке, к которой необходимо двигаться. ну а &quot;догмы&quot; это человеческая слабость, это не общее, это частное, тем более на шкале времени... и не нужно путать пределы человеческого сознания с банальными инструментами управления толпой. это суть вещи разные. именно в силу несовершенства общества возникают эти инструменты управления. смотрим на &quot;новый дивный мiр&quot; по Швабу, который уже не состоится, - куда бы мы все попали? - да-да, далеко не в светлое будущее, а в клетку бытия кучки паразитов и относительно большой кучки манкуртов. здесь, как и в других случаях, искажение идеи, приведение её к &quot;плинтусу&quot; не правило, а то самое исключение, обусловленное грязным бытием, в свою очередь определяющимся как капиталистические общественные отношения, как тот самый антагонизм труда и капитала... не Маркса с Энгельсом, Лениным и Сталиным винить надо, а внимательно вникать, о чем они писали и, что немаловажно, когда. ибо время всегда имеет значение. и, к слову, никто и ничего нового с тех пор не сказал и не написал... т.ч. читаем И.Сталина с его гармонией бытия и сознания. остальное как раз инструменты достижения целей...
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