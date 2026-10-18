Александр Овечкин, русский хоккеист из «Вашингтон Кэпиталз», на Хэллоуин предстал в костюме пивной кружки, в то время как его супруга нарядилась как официантка с Октоберфеста.
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