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Роман с Асмус, два развода, семья с баскетболисткой. Личная жизнь звезды «Универа» Алексея Гаврилова

Роман с Асмус, два развода, семья с баскетболисткой. Личная жизнь звезды «Универа» Алексея Гаврилова

Сама судьба свела артиста с Алексеем Баталовым, к которому он попал на курс во ВГИКе. На профессии актера Алексей Гаврилов не остановился, ведь сейчас занимается не только финансами и инвестициями, но и политикой.

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