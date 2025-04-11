Аккаунт NHL Europe добавил слово «Россия» в субтитры с победной речью Овечкина

В официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в видео с речью российского хоккеиста Александра Овечкина, посвящённой побитому снайперскому рекорду, слово Russia (Россия) было добавлено в субтитры.