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Владимир Басов

Подлые пиндосы придумали, что в первую очередь укрофашисты хватают на фронт мужиков из русских областей окраины, чтобы братья убивали друг друга и стали непримиримыми врагами. В это время мерзотные рогули-западенци выступают в роли жанждармов и заградволкодавов. Эту сволочь надо уничтожать в первую очередь. Бомбить нещадно надо западную окраину, чтобы рогульские суки-мамки подлых бандерофашистских палачей плакали и ссали кровью.