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Экс-советник Кучмы: украинские мужчины создадут собственное правительство

Экс-советник Кучмы: украинские мужчины создадут собственное правительство

Верховная рада намерена принять законопроект о мобилизации. Это решение способно привести к тому, что украинские мужчины создадут собственное правительство, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Басов
Подлые пиндосы придумали, что в первую очередь укрофашисты хватают на фронт мужиков из русских областей окраины, чтобы братья убивали друг друга и стали непримиримыми врагами. В это время мерзотные рогули-западенци выступают в роли жанждармов и заградволкодавов. Эту сволочь надо уничтожать в первую очередь. Бомбить нещадно надо западную окраину, чтобы рогульские суки-мамки подлых бандерофашистских палачей плакали и ссали кровью.
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