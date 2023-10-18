Подраться с администратором гостиницы не дали буйному постояльцу в Уссурийске

Шлея под хвост попала постояльцу одной из гостиниц Уссурийска. Чем был недоволен парень неизвестно, но факт остается фактом — в пылу негодования он попытался поколотить администратора отеля, попутно угрожая оставшемуся персоналу.
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