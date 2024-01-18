Топ-10 лучших ледоходов для обуви в гололед

Выходя на улицу, вряд ли кто-то хочет катиться в обуви по дорогам, как на коньках. Чтобы не испытывать дискомфорт во время перемещений в гололедицу, были придуманы ледоходы (также их называют ледоступами).
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