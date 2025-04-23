«Макаревич умер». Автор песни «Не воюйте с русскими» сразил бывшую звезду

Бывший телевизионный кулинар и совсем уж бывшая рок-звезда, а по совместительству иноагент Андрей Макаревич* в который уже раз публично сел в лужу, причём умудрился сделать это настолько эффектно, что впору вставлять этот эпизод в учебник по антипиару.