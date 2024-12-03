Отказалась от отца: как живет и что скрывает взрослая дочь Петросяна

На днях стало известно, что юморист решил выписать наследницу из своего жилья. Евгений Петросян Социальные сетиЕвгений Петросян несколько лет пытался восстановить отношения с дочерью от брака с балериной Беллой Кригер, но отношения давно зашли в тупик и, похоже, шансов на примирение нет.