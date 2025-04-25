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Гаврилов рассказал, в каком случае пенсионер имеет право на перерасчет пенсии

Гаврилов рассказал, в каком случае пенсионер имеет право на перерасчет пенсии

Перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров осуществляется без заявления, если появляются дополнительные основания, а у работающих пенсионеров процедура носит заявительный характер, если речь идет об изменении категорий получаемых выплат.

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