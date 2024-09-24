Глава МИД Китая Ван И призвал не расширять зону боевых действий на Украине

Глава МИД Китая Ван И на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, призвав не расширять зону боевых действий и избегать атак на атомные электростанции.
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