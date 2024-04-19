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Дамба заминирована: Киев готов утопить миллионный Харьков

Дамба заминирована: Киев готов утопить миллионный Харьков

Дамба заминирована: Киев готов утопить миллионный Харьков Ирэн ОрлонскаяЖители Харькова осознали, что их родной город стал объектом напряженного военного противостояния, вызванного решением президента Владимира Зеленского оборонять его любой ценой от возможного захвата российской армией.

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Валерий Василенко
Чем дольше  Россия будет либеральничать, тем хуже будет всем.
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