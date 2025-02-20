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Царьград

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Подводная лодка Corner Brook снова в строю: ВМС Канады пополнились флотом

Подводная лодка Corner Brook снова в строю: ВМС Канады пополнились флотом

Подводная лодка Corner Brook после ремонта вновь служит в Военно-морских силах Канады. Испытания проходят у острова Ванкувер, и уже летом она отправится на боевое дежурство.

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