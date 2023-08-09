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  • Владимир Петров
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В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

Возьми в жены не самую яркую, но при этом скромную женщину без личных целей и интересов. Поставь ее в материальную зависимость от себя, запрети все хобби, и постарайся, чтобы она реже выходила из дома.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Сучка не схочет ,кобель не вскочет.
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17 час.
ч
чвсатпкьл
Теперь понятно о чём мозги вообще забиты у баб, мелочными интригами. Опытные интриганки никогда не открывают своих истинных намерений и заставляют своего соперника чувствовать себя слабыми и никчемными. 😀😀😀
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15 час.

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