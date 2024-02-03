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Захарова: глава СНБО Данилов попытался показать Западу деятельность Украины

Мария Захарова, руководитель департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, официальный представитель МИД РФ, в субботу, 3 февраля, заявила, что украинские власти в настоящее время пытаются придумать что-нибудь, чтобы создать у своих спонсоров на Западе ощущение деятельности.

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