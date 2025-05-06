Патрушев назвал ценной поддержку стран Латинской Америки в борьбе с нацизмом

ПАНАМА, 6 мая. /ТАСС/. Советник президента РФ Николай Патрушев считает, что поддержка ведущейся Россией борьбы против возрождения нацизма и других человеконенавистнических идеологий странами Латинской Америки приобретает особенную ценность.
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